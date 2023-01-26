Тищенка виключено з партії "Слуга народу" – Шуляк

Як анонсував Арахамія, Тищенка буде виключено також зі складу фракції і, відповідно, звільнено з посади заступника голови фракції.

Нардепа Миколу Тищенка виключено з партії "Слуга народу" 26 січня.

Про це рішення повідомила очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

"Керуючись положеннями п.9.1.22 статті 9 Статуту Партії "Слуга народу", ухвалила рішення про виключення народного депутата Миколи Тищенка з Партії", – йдеться в заяві Шуляк.

Нагадаємо, 26 січня стало відомо, що Тищенко вирушив до Таїланду в розпал повномасштабної війни РФ проти України. Як повідомило посольства України в Таїланді, там нардеп 27 січня мав провести зустріч в чотиризірковому готелі Novotel для "покращення взаємодії з представниками українського суспільства".

Зауважимо, що рішенням РНБО нардепам та іншим чиновникам дозволено під час воєнного стану залишати Україну, вирушаючи виключно у службові відрядження.

На візит Тищенка до Таїланду відреагував голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який анонсував його звільнення з посади заступника голови фракції та виключення зі складу фракції і партії.

Читайте також:

Новини ТСН 13:00 за 26 січня 2023 року | Новини України

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.