Тищенко исключен из партии "Слуга народа" – Шуляк

Как анонсировал Арахамия, Тищенко будет исключен также из состава фракции и, соответственно, уволен с должности заместителя главы фракции.

Нардеп Николай Тищенко исключен из партии "Слуга народа" 26 января.

Об этом решении сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

"Руководствуясь положениями п.9.1.22 статьи 9 Устава Партии "Слуга народа", приняла решение об исключении народного депутата Николая Тищенко из Партии", – говорится в заявлении Шуляк.

Напомним, 26 января стало известно, что Тищенко отправился в Таиланд в разгар полномасштабной войны РФ против Украины. Как сообщило посольство Украины в Таиланде, там нардеп 27 января должен был провести встречу в четырехзвездочном отеле Novotel для "улучшения взаимодействия с представителями украинского общества".

Заметим, что решением СНБО нардепам и другим чиновникам разрешено во время военного положения покидать Украину, отправляясь исключительно в служебные командировки.

На визит Тищенко в Таиланд отреагировал председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, анонсировавший его увольнение с должности заместителя председателя фракции и исключение из состава фракции и партии.

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