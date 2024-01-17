Україна буде пріоритетом: заступник генсека НАТО про наступний саміт у Вашингтоні

На наступному саміті лідерів країн НАТО, який відбудеться у Вашингтоні у липні 2024 року, Україна буде одним із пріоритетів.

Про це сказав заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане під час засідання Військового комітету блоку в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, повідомляється на сайті Альянсу.

За словами заступника генсека Альянсу, на саміті обговорять посилення колективної оборони, особливо протиповітряної та протиракетної. Також одним із пріоритетів буде підтримка України.

"Перше засідання Ради НАТО-Україна у форматі керівників генеральних штабів є ще одним свідченням нашої постійної підтримки, адже українці також борються разом з нами. Ми будемо ще тісніше співпрацювати з нашими партнерами по всьому світу", - наголосив він.

Нагадаємо, Дуда вважає, що вступ України до НАТО можна запустити ще до завершення війни.

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