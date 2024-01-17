Украина будет приоритетом: заместитель генсека НАТО о предстоящем саммите в Вашингтоне

На следующем саммите лидеров стран НАТО, который состоится в Вашингтоне в июле 2024 года, Украина станет одним из приоритетов.

Об этом сказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане на заседании Военного комитета блока в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщается на сайте Альянса.

По словам заместителя генсека Альянса, на саммите обсудят усиление коллективной обороны, особенно противовоздушной и противоракетной. Также одним из приоритетов станет поддержка Украины.

"Первое заседание Совета НАТО-Украина в формате руководителей генеральных штабов — еще одно свидетельство нашей постоянной поддержки, ведь украинцы также борются вместе с нами. Мы будем еще теснее сотрудничать с нашими партнерами по всему миру", — подчеркнул он.

Напомним, Дуда считает, что вступление Украины в НАТО можно запустить еще до завершения войны.

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