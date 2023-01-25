В Естонії відповіли, чи будуть розривати дипвідносини із РФ

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що його країна не планує висилати всіх російських дипломатів або закривати російське посольство.

Відповідну заяву Рейнсалу цитує сайт новин ERR.

Коментуючи рішення Росії про висилання посла Естонії, Рейнсалу сказав, що, їхня відповідь на дипломатичні заходи чітка – країна керується на принципі паритету, " Росія повинна взяти це до уваги".

За його словами, беручи до уваги інтереси громадян Естонії та консульські інтереси, раціонально мати дипломатичне представництво в Росії.

"Це означає, що немає наміру вислати або відкликати всіх дипломатів з боку будь-якої з держав, як і зараз, і підтримувати всі дипломатичні відносини з Росією навіть зараз було б не найраціональнішим заходом", - зазначив Рейнсалу.

Міністр додав, що їхнє посольство в Москві залишиться і країна не планує ліквідовувати посольство Росії на території Естонії.

"Хоча і Естонія, і Росія вжили заходів щодо скорочення кількості дипломатів у своїх країнах, наразі немає планів щодо вислання чи відкликання всіх дипломатів з обох країн... Це означає, що немає наміру вислати або відкликати всіх дипломатів з боку будь-якої з держав, як і зараз, і підтримувати всі дипломатичні відносини з Росією навіть зараз було б не найраціональнішим заходом", - зазначив Рейнсалу.

Зазначимо, що Міністерство закордонних справ Росії 23 січня повідомило, що викликало посла Естонії в Москві Маргуса Лайдре і дало йому термін до 7 лютого залишити Росію. Росія також відкликає свого посла з Таллінна. Росія звинувачує Естонію в тому, що мовляв, країна цілеспрямовано діяла, щоб розірвати двосторонні відносини в останні роки.

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