"Вбивають людей у Донецьку, і кажуть, що це ми" - Зеленський

"Вбивають людей у Донецьку, і кажуть, що це ми" - Зеленський

Росія звинувачує у вбивствах українських "націоналістів".

Російські окупанти вже місяць вбивають українських людей, в тому числі - і в окупованому РФ Донецьку. Але Росія видає ці вбивства нібито за розправу "українських націоналістів".

Про це він заявив під час засідання Європейської ради.

"Вбивають людей у Донецьку, і кажуть, що це ми. І кажуть, що це ми, ми ж "націоналісти". Це все робить Росія - вже місяць на нашій землі", - сказав у зверненні президент української держави.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти викрали понад дві тисячі дітей.

"Ми не знаємо, де наші діти. Де наші дві тисячі дітей? Обстрілюють гуманітарні колони - їх не хвилює, хто там - діти, жінки, служителі церкви, до речі там, які супроводжували гуманітарний вантаж", - зауважив він.

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