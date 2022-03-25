"Убивают людей в Донецке и говорят, что это мы" — Зеленский

"Убивают людей в Донецке и говорят, что это мы" — Зеленский

Россия винит в убийствах украинских националистов.

Российские оккупанты уже месяц убивают украинских людей, в том числе – и в оккупированном РФ Донецке. Но Россия выдает эти убийства якобы за расправу "украинских националистов".

Об этом он заявил во время заседания Европейского совета.

"Убивают людей в Донецке и говорят, что это мы. И говорят, что это мы, мы же националисты. Это все делает Россия – уже месяц на нашей земле", – сказал в обращении президент украинского государства.

Напомним, что ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские кафиры похитили более двух тысяч детей.

"Мы не знаем, где наши дети. Где наши две тысячи детей? Обстреливают гуманитарные колонны – их не волнует, кто там – дети, женщины, служители церкви, кстати там, сопровождавшие гуманитарный груз", — заметил он.

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