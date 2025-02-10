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Венс зустрінеться з Зеленським — ЗМІ

Венс зустрінеться з Зеленським — ЗМІ

Президент України поспілкується з віцепрезидентом США у Мюнхені / Фото: ТСН.ua

Зустріч з Трампом не передбачена.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки.

Про це стало відомо CBS News.

Зеленський очолює делегацію України на щорічній конференції з питань безпеки, яка розпочинається 14 лютого. Венс також має намір взяти участь. 

Запланована зустріч відбулася після того, як президент Трамп заявив журналістам в Овальному кабінеті, що він "може зустрітися" з українським лідером у Вашингтоні, округ Колумбія, найближчими днями.

"Я, ймовірно, зустрінуся з президентом Зеленським наступного тижня, і я, ймовірно, поговорю з президентом Путіним. Я хотів би, щоб ця війна закінчилася, — додав Трамп. Наразі зустріч Трампа і Зеленського не запланована. 

Нагадаємо, що Трамп поговорив з Путіним телефоном. Традиційно Трамп нагадав, що у нього є конкретний план припинення війни. Але немає жодних гарантій, що Путін погодиться на умови Трампа. 

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