Венс зустрінеться з Зеленським — ЗМІ

Віцепрезидент США Джей Ді Венс зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки.

Про це стало відомо CBS News.

Зеленський очолює делегацію України на щорічній конференції з питань безпеки, яка розпочинається 14 лютого. Венс також має намір взяти участь.

Запланована зустріч відбулася після того, як президент Трамп заявив журналістам в Овальному кабінеті, що він "може зустрітися" з українським лідером у Вашингтоні, округ Колумбія, найближчими днями.

"Я, ймовірно, зустрінуся з президентом Зеленським наступного тижня, і я, ймовірно, поговорю з президентом Путіним. Я хотів би, щоб ця війна закінчилася, — додав Трамп. Наразі зустріч Трампа і Зеленського не запланована.

Нагадаємо, що Трамп поговорив з Путіним телефоном. Традиційно Трамп нагадав, що у нього є конкретний план припинення війни. Але немає жодних гарантій, що Путін погодиться на умови Трампа.

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