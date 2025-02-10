Вэнс встретится с Зеленским — СМИ

Вице-президент США Джей Ди Венс встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом стало известно CBS News.

Зеленский возглавляет делегацию Украины на ежегодной конференции по безопасности, которая начинается 14 февраля. Вэнс также намерена принять участие.

Запланированная встреча состоялась после того, как президент Трамп заявил журналистам в Овальном кабинете, что он "может встретиться" с украинским лидером в Вашингтоне, округ Колумбия, в ближайшие дни.

"Я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе, и я, вероятно, поговорю с президентом Путиным. Я хотел бы, чтобы эта война закончилась, — добавил Трамп. Пока встреча Трампа и Зеленского не запланирована.

Напомним, чтоТрамп поговорил с Путиным телефоном. Традиционно Трамп напомнил, что у него есть конкретный план прекращения войны. Но нет никаких гарантий, что Путин согласится с условиями Трампа.

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