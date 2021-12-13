ЄС затвердив санкції проти ПВК "Вагнера" - журналіст

Рішення буде опубліковано в офіційному журналі ЄС.

Європейський Союз затвердив санкції проти групи приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера".

Про це у своєму Twitter повідомив брюссельський журналіст Рікард Йозвяк.

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За його словами, також до санкційного списку потрапили три енергетичні компанії. Рішення буде опубліковано в офіційному журналі ЄС у понеділок, 13 грудня.

"Санкції проти групи "Вагнера", 3 енергетичних компаній і також восьми осіб, пов'язаних з угрупованням найманців, наразі прийняті", - повідомив Йозвяк.

Як повідомлялося, на початку грудня стало відомо, що ЄС вперше запровадить санкції стосовно двох росіян і трьох російських організацій, які підпадають під сирійський режим санкцій.

Нагадаємо, у ніч проти 29 липня 2020 року під Мінськом затримали 32 бойовиків російської приватної військової кампанії "Вагнер", яку називають підконтрольною Кремлю. Росія свою причетність заперечила. Після розмови з Путіним білоруський президент припустив, що в усьому винна якась "третя сторона". Згодом затриманих передали РФ.

Згодом з'явилася інформація, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК "Вагнера". Літак з бойовиками, який мав відправитися з Мінська, начебто планували посадити у Києві. Проте операція зірвалася. Проте в СБУ спростували інформацію про свою участь у спецоперації із затримання "вагнерівців".

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