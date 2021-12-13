ЕС утвердил санкции против ПИК "Вагнера" — журналист

Решение будет опубликовано в официальном журнале ЕС.

Европейский Союз утвердил санкции против группы частной военной компании (ПИК) "Вагнера".

Об этом в своем Twitterсообщил брюссельский журналист Рикард Йозвяк.

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По его словам, также в санкционный список попали три энергетические компании. Решение будет опубликовано в официальном журнале ЕС в понедельник, 13 декабря.

"Санкции против группы "Вагнера", трех энергетических компаний и также восьми человек, связанных с группировкой наемников, приняты", — сообщил Йозвяк.

Как сообщалось, в начале декабря стало известно, что ЕС впервые введет санкции в отношении двух россиян и трех российских организаций, подпадающих под сирийский режим санкций.

Напомним, в ночь на 29 июля 2020 года под Минском задержали 32 боевиков российской частной военной кампании "Вагнер", которую называют подконтрольной Кремлю. Россия свою причастность отрицала. После разговора с Путиным белорусский президент предположил, что во всем виновата какая-то третья сторона. Впоследствии задержанные были переданы РФ.

Со временем появилась информация, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ППК "Вагнера". Самолет с боевиками, который должен был отправиться из Минска, будто бы планировали посадить в Киеве. Однако операция не сорвалась. Однако в СБУ опровергли информацию о своем участии в спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

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