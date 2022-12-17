Зеленський заявив, що готовий вийти на ринг із Путіним 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий вийти на ринг з російським лідером Владіміром Путіним як справжній чоловік.

Про це він сказав під час інтерв'ю LCI.

Під час розмови з журналістом український лідер заявив, що справжній чоловік вирішує все без посередників, а не посилає когось і пояснив, що будь-коли готовий вийти на ринг із Путіним.

"Справжній чоловік, якщо він хоче передати комусь повідомлення або якщо хоче набити йому морду — він робить це сам. Готовий хоч завтра на єдиноборство з Путіним", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal повідомило, що на початку масштабного вторгнення Росії до України президент РФ Володимир Путін відправив розпорядження очільнику Чечні Рамзану Кадирову окупувати київські урядові квартали й убити президента України Володимира Зеленського.

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