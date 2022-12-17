Зеленский заявил, что готов выйти на ринг с Путиным

Президент Украины готов решить вопрос с кремлевским диктатором как настоящие мужчины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов выйти на ринг с российским лидером Владимиром Путиным как настоящий мужчина.
Об этом он сказал в интервью LCI.
Во время разговора с журналистом украинский лидер заявил, что настоящий мужчина решает все без посредников, а не посылает кого-то и объяснил, что когда-либо готов выйти на ринг с Путиным.
"Настоящий мужчина, если он хочет передать кому-то сообщение или если хочет набить ему морду — он делает это сам. Готов хоть завтра на единоборство с Путиным", — сказал Зеленский.
Напомним, издание The Wall Street Journal сообщило, что в начале масштабного вторжения России в Украину президент РФ Владимир Путин отправил распоряжение главе Чечни Рамзану Кадырову оккупировать киевские правительственные кварталы и убить президента Украины Владимира Зеленского.
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