Зеленский заявил, что готов выйти на ринг с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов выйти на ринг с российским лидером Владимиром Путиным как настоящий мужчина.

Об этом он сказал в интервью LCI.

Во время разговора с журналистом украинский лидер заявил, что настоящий мужчина решает все без посредников, а не посылает кого-то и объяснил, что когда-либо готов выйти на ринг с Путиным.

"Настоящий мужчина, если он хочет передать кому-то сообщение или если хочет набить ему морду — он делает это сам. Готов хоть завтра на единоборство с Путиным", — сказал Зеленский.

Напомним, издание The Wall Street Journal сообщило, что в начале масштабного вторжения России в Украину президент РФ Владимир Путин отправил распоряжение главе Чечни Рамзану Кадырову оккупировать киевские правительственные кварталы и убить президента Украины Владимира Зеленского.

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