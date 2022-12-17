В Украине задерживается более 40 поездов: список рейсов

В субботу, 17 декабря, с задержками двигаются более 40 поездов "Укрзализныци". Никаких рейсов дальнего сообщения не отменено.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что УЗ возобновила энергоснабжение на всех главных участках железной дороги, но задержки поездов все же есть. Сейчас 24 рейса двигаются с задержками свыше часа, 18 — задерживаются в пределах часа, а 23 поезда продолжают курсировать по графику.

Наибольшие задержки имеют следующие рейсы.

№37/38 Запорожье – Киев (+6 ч 21 мин);

№91/92 Харьков – Одесса (+6 часов);

№191/192 Краматорск – Одесса (+6 ч);

№3/4 Запорожье – Ужгород (+5 ч 37 мин);

№31/32 Запорожье – Перемышль (+4 часа);

№131/132 Днепр – Львов (+3 ч 43 мин);

№37/38 Киев – Запорожье (+3 ч 10 мин);

№715/716 Перемышль – Киев (+3 ч 08 мин);

№1/2 Харьков – Ивано-Франковск (+3 ч 03 мин);

№65/66 Умань – Харьков (+2 ч 26 мин);

№119/120 Запорожье – Львов (+2 ч 20 мин);

№275/276 Киев – Запорожье (1 ч 40 мин);

№45/46 Харьков – Ужгород (+1 ч 36 мин);

№32519/32520 Вена – Киев (+1 ч 32 мин);

№85/86 Запорожье – Львов (+1 ч 24 мин);

№749/750 Ужгород – Киев (+1 ч 21 мин);

№23/24 Киев – Хелм (+1 ч 10 мин);

№93/94 Харьков – Хелм (+1 ч 09 мин);

№87/88 Запорожье – Ковель (+1 ч 09 мин);

№3/4 Ужгород – Запорожье (+1 час 06 мин);

№5/6 Рахов – Запорожье (+1 ч 03 мин);

№41/42 Днепр – Трускавец (55 мин);

№53/54 Одесса – Днепр (+53 мин);

№129/130 Кременчуг – Ворохта (+45 мин);

№149/150 Полтава – Черновцы (+45 мин);

№21/22 Харьков – Трускавец (+42 мин);

№119/120 Львов – Запорожье (+33 мин);

№31/32 Перемышль – Запорожье (+33 мин);

В компании также отметили, что из-за отставания поездов от графика на маршрутах №712 Киев – Краматорск и №732 Киев – Днепр скоростные поезда "Интерсити" были заменены на поезда со спальными вагонами.

Напомним, 16 декабря из-за повреждения энергетической инфраструктуры ракетными ударами ряд железнодорожных участков обесточен. В частности, в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях.

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