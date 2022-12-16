В "Укрзализныце" сообщили о задержках ряда рейсов: список

По графику двигаются 26 поездов.
В пятницу из-за атак на энергетическую инфраструктуру 12 рейсов "Укрзализныци" двигаются с задержками более чем на один час, а восемь — задерживаются в пределах часа. Также 26 поездов продолжают двигаться по графику.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
Наибольшие задержки у таких рейсов:
- №3/4 Ужгород — Запорожье (задержка 2 часа 54 мин);
- №725/726 Харьков – Киев (задержка 2 ч 37 мин);
- №781/782 Черкассы – Киев (задержка 2 ч 36 мин);
- №21/22 Трускавец – Харьков (задержка 2 ч 26 мин);
- №707/708 Киев – Чернигов (задержка 2 ч 22 мин);
- №111/112 Киев – Изюм (задержка 2 ч 10 мин);
- №41/42 Трускавец – Днепр (задержка 2 ч 8 мин);
- №45/46 Ужгород – Харьков (задержка 1 ч 58 мин);
- №119/120 Львов – Запорожье (задержка 1 ч 45 мин);
- №131/132 Днепр – Львов (задержка 1 ч 42 мин);
- №755/756 Киев – Луцк (задержка 1 ч 21 мин).
"Ситуация на вокзалах страны контролируемая. Энергопитание вокзалов Харькова и Днепр осуществляется с помощью генераторов", — подчеркивают в компании.
Отмечается, что Киевская кольцевая электричка продолжает движение с задержками из-за обесточивания на нескольких участках.
Напомним, из-за повреждения энергетической инфраструктуры ряд железнодорожных участков обесточен. В частности, в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях.
Также 16 декабря по всей стране вводят экстренные аварийные отключения света. Все необходимые службы работают на местах вражеских атак.
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