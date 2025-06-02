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Зустріч з Путіним: Зеленський розповів, що запропонував Ердоган
Зеленський розповів, що президент Туреччини Ердоган запропонував влаштувати зустріч чотирьох лідерів — США, Туреччини, України та РФ.
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що говотий до зустрічі з російським диктатором Путіним у будь-якому форматі.
Про це глава держави розповів журналістам на брифінгу.
«Я мав розмову з президентом Туреччини Ердоганом і дійсно від нього був сигнал, як я відношусь, якщо буде зустріч чотирьох лідерів. Він (президент Туреччини Ердоган — Ред.) президент США, Путін і я. Я йому сказав, що зустріч на рівні лідерів я підтримую, тому що в мене враження, що припинення вогню без нашої зустрічі не буде», — сказав Зеленський.
Раніше у МЗС розповіли, що заважає зустрічі Зеленського і Путіна.