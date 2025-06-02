Президент Росії Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський готовий до особистої зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним, однак є єдина перешкода цьому — відсутність рішучості з боку РФ.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий під час пресконференції за підсумками переговорів у Стамбулі.

«Український президент готовий зустрітися з Путіним хоч завтра. У нас немає жодних проблем із цим. На жаль, проблема в іншій стороні, і щодо перешкод треба їх запитати», — сказав Тихий.

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На звпитання про готовність російської сторони до таких переговорів він порадив звертатися безпосередньо до російської делегації.

Нагадаємо, Володимир Зеленський ще 15 травня під час першого раунду перемовин у Стамбулі запропонував Путіну особисту зустріч, але той проігнорував запрошення і до Туреччини не приїхав.

Окрім того, український президент підтвердив готовність до переговорів з Росією в будь-якому форматі, зокрема тристоронньому за участі Путіна та Дональда Трампа. Зеленський підкреслив важливість присутності США в переговорному процесі, особливо в питаннях припинення вогню та безпеки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його головною метою є особиста зустріч президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна — і бажано на турецькій території.

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Окрім того, ми писали про те, що міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляв, що президенту України Володимиру Зеленському врешті-решт буде потрібно зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним, але саме зараз ця зустріч не на часі.

Також Зеленський розповідав раніше, що він може зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним лише тоді, коли господар Кремля буде готовий підписати угоду про закінчення війни.