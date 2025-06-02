Ердоган зробив заяву про можливу зустріч Путіна і Зеленського

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. / © Associated Press

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його головною метою є особиста зустріч президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна — і бажано на турецькій території.

Слова президента Туреччини передає Anadolu Agency.

“Моє найбільше бажання — зібрати Путіна та Зеленського разом у Стамбулі чи Анкарі. Я б навіть хотів привести туди Трампа”, — заявив Ердоган.

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Також Ердоган називав переговори між Росією та Україною, що відбулися попри атаку українських дронів на стратегічні аеродроми вглибині Росії, “значним досягненням”.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що подальші переговори з російською стороною мають сенс лише за умови підготовки зустрічі лідерів двох країн.

За його словами, Київ очікує на відповідь Москви до 30–31 червня.