"Баварія" та "Барселона" втрутилися в неймовірну боротьбу за вундеркінда "Динамо" - ЗМІ

"Баварія" та "Барселона" втрутилися в неймовірну боротьбу за вундеркінда "Динамо" - ЗМІ

Юний футболіст київського клубу Самба Діалло зацікавив одразу десять європейських колективів.

Мюнхенська "Баварія" стала в один ряд із іншими європейськими клубами, які претендують на Діалло. Футболіст групи атаки, який виділяється своєю грою та технікою поміж інших своїх однолітків, може покинути Україну.

Про зацікавленість чинних чемпіонів Бундесліги, а також ще низки клубів до сенегальця повідомляє Fussball Transfers.

Так, окрім "Баварії, на Діалло також претендують: "Боруссія" Дортмунд, РБ "Лейпциг", "Марсель", "Ліон", "Монако", "Мілан", "Брюгге", "Барселона" та "Андерлехт".

У зв'язку з рішенням ФІФА, яке дозволяє іноземним футболістам в односторонньому порядку призупиняти свої контракти з українськими клубами, "Динамо" має тиждень на те, щоб домовитися про повноцінний продаж Діалло, інакше той може на рік без штрафних санкцій залишити стан "біло-синіх" та тимчасово пограти за іншу команду.

Зазначимо, що у грудні минулого року Діалло підписав новий 5-річний контракт із "Динамо".