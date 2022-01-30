"Бенфіка" з Яремчуком поступилася чемпіонам Португалії в фіналі Кубка ліги

"Бенфіка" з Яремчуком поступилася чемпіонам Португалії в фіналі Кубка ліги

Українцю не вдалося виграти перший трофей з "орлами".

30 січня відбувся фінальний матч Кубка португальської ліги, в якому зустрічалися два лісабонські клуби - "Бенфіка" та чинний чемпіон країни "Спортинг". Напружена дуель завершилася поразкою команди українського нападника Романа Яремчука з рахунком 1:2.

"Орли" вийшли вперед на 23-й хвилині завдяки голу Евертона. Однак у другому таймі "леви" відповіли своїми двома м'ячами і стали володарями трофею. На 49-й хвилині Гонсалу Інасіу зрівняв рахунок, а на 78-й хвилині вирішальний гол забив Пабло Сарабія.

Яремчук вийшов у стартовому складі своєї команди та, не відзначившись результативними діями, був замінений на 61-й хвилині. Таким чином, 26-річний форвард збірної України втратив можливість завоювати перший трофей з португальським клубом.

У нинішньому сезоні Роман провів у складі "орлів" 28 матчів у всіх турнірах, забив 7 голів і віддав 5 результативних передач.

У Чемпіонаті Португалії команда Яремчука йде третьою в турнірній таблиці, набравши 44 бали. "Орлів" випереджають "Порту" (53 очки) та "Спортинг" (47 пунктів).

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