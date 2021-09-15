Буде-Глімт - Зоря: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги конференцій

Буде-Глімт - Зоря: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги конференцій

Команда Віктора Скрипника дебютує в новому євротурнірі.

У четвер, 16 вересня, луганська "Зоря" зіграє матч першого туру групового етапу Ліги конференцій. Суперником команди Віктора Скрипника стане норвезький "Буде-Глімт".

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Аспмюра" в місті Буде, ця арена вміщує 5 635 глядачів. Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Де дивитися матч Буде-Глімт - Зоря

На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри з усіма голами та найкращими моментами матчу.

Прогнози букмекерів на матч Буде-Глімт - Зоря

На думку букмекерів, фаворитом протистояння є норвезький клуб. На перемогу господарів можна поставити з коефіцієнтом 1.86. Нічия - 3.75. Перемога луганців - 4.05.

Разом з "Зорею" та "Буде-Глімтом" в групі C також виступають італійська "Рома" та ЦСКА Софія (Болгарія).

У 2-му турі Ліги конференцій луганський клуб у Запоріжжі прийме римлян, а болгарська команда вдома зустрінеться з норвежцями.

Переможці груп вийдуть в 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах позмагаються проти команд, які посіли треті місця в групах ЛЄ.

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