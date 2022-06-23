"Будівельник" зіграє у кваліфікації баскетбольної Ліги чемпіонів

Офіційний сайт баскетбольної Ліги чемпіонів опублікував склад учасників розіграшу турніру сезону 2022/23. У ньому знайшлося місце найтитулованішому клубу України "Будівельнику".

Організатори баскетбольної Ліги чемпіонів відреагували на заклик президента Федерації баскетболу України Михайла Бродського надати "Будівельнику" місце у кваліфікації турніру.

Про це повідомляється на офіційному сайті ЛЧ.

Понад 70 команд подали заявки на участь у баскетбольній ЛЧ сезону 2022-23, і 52 з них були підтверджені як учасники.

"Будівельник" стане єдиним клубом з України, який візьме участь у розіграші єврокубку. Серед 24 команд, що змагатимуться з киянами в кваліфікації, виступлять "Унікаха", "Шауляй", "Фрайбург" та інші. Команди розіб’ють на 4 групи по 6 клубів, переможці шісток доповнять склад основних учасників.

Кваліфікаційні раунди стартують 21 вересня. Регулярний чемпіонат розпочнеться 4 жовтня.

Жеребкування кваліфікаційних раундів та регулярного сезону відбудеться 7 липня.

Нагадаємо, що відомий естонський баскетболіст, який ставав чемпіоном світу і тренував збірну Фінляндії, Гейно Енден підтримав ініціативу надати найтитулованішому клубу України "Будівельнику" місце в груповому раунді Ліги чемпіонів сезону 2022/23.

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