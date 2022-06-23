"Це сильний сигнал Росії": Макрон прокоментував рішення ЄС про статус кандидата для України

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що рішення ЄС надати статус кандидата Україні та Молдові є сильним сигналом для Росії на тлі її вторгнення.
Водночас Макрон повідомив, що Грузії статус кандидата в ЄС буде наданий, тільки-но вона відповідатиме критеріям.
Про це президент Франції сказав після саміту ЄС у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".
"Ми пропонуємо європейську перспективу Україні, Молдові та Грузії. Це сильний сигнал Росії в поточному геополітичному контексті – надати Україні та Молдові статус кандидата", – висловився Макрон.
"Також ми вирішили, що для Грузії статус кандидата буде наданий, тільки-но вона відповідатиме критеріям, визначеним Єврокомісією. Це буде довгий шлях, він буде вимогливим. Але ми, Франція та інші країни, будемо готові допомогти у процесі реформ", – додав французький лідер.
Нагадаємо, 23 червня Єврорада ухвалила офіційне рішення надати Україні статус кандидата в члени ЄС.
З цієї нагоди президент Володимир Зеленський записав відео і сказав, що Україна чекала на це рішення 120 днів та 30 років.
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