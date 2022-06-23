"27 разів "так": Шольц привітав Україну зі статусом країни-кандидатки на вступ до ЄС

Німецький канцлер Олаф Шольц прокоментував надання Україні та Молдові статусу кандидатів в члени Євросоюзу.
Німецький лідер привітав Україну та Молдову в європейській родині.
Свій допис-привітання Шольш написав у Twitter.
"27 разів "так"! Вітаємо Україну та Молдову. Європейська Рада вітає дві нові країни-кандидатки на вступ до ЄС. До доброї співпраці в європейській родині!", - написав глава німецького уряду.
Нагадаємо, 23 червня 2022 року Європейська Рада на саміті лідерів Євросоюзу в Брюсселі вирішили надати Україні статус кандидата в члени ЄС.
Український президент Володимир Зеленський відреагував на надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, наголосивши, шо 23 червня - це унікальний та історичний момент для України. Та додав, що Україна чекала на це рішення 120 днів та 30 років.
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