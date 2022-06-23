"27 разів "так": Шольц привітав Україну зі статусом країни-кандидатки на вступ до ЄС

"27 разів "так": Шольц привітав Україну зі статусом країни-кандидатки на вступ до ЄС

Німецький канцлер Олаф Шольц прокоментував надання Україні та Молдові статусу кандидатів в члени Євросоюзу.

Німецький лідер привітав Україну та Молдову в європейській родині.

Свій допис-привітання Шольш написав у Twitter.

"27 разів "так"! Вітаємо Україну та Молдову. Європейська Рада вітає дві нові країни-кандидатки на вступ до ЄС. До доброї співпраці в європейській родині!", - написав глава німецького уряду.

Нагадаємо, 23 червня 2022 року Європейська Рада на саміті лідерів Євросоюзу в Брюсселі вирішили надати Україні статус кандидата в члени ЄС.

Український президент Володимир Зеленський відреагував на надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, наголосивши, шо 23 червня - це унікальний та історичний момент для України. Та додав, що Україна чекала на це рішення 120 днів та 30 років.

Новини України та світу | Випуск ТСН.19:30 за 23 червня 2022 року

Читайте також: