"Україна буде в ЄС": Єрмак - про надання статусу кандидата в члени Євросоюзу

"Україна буде в ЄС": Єрмак - про надання статусу кандидата в члени Євросоюзу

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на історичне рішення ЄС щодо надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу.

Єрмак наголосив, що Україна зробить усе, щоб якнайшвидше розпочати переговори про вступ до Євросоюзу.

Про це Єрмак написав у Мережі.

"Дякую всім лідерам країн ЄС, головам Єврокомісії та Європейської Ради, кожному українському парламентарю, урядовцю, всій команді президента Володимира Зеленського за те, що робили все необхідне для цієї перемоги. Ми зробимо все, щоб швидко виконати необхідний план, який дозволить Україні розпочати переговори про вступ до Євросоюзу. Україна буде в ЄС", - йдеться у його дописі.

Нагадаємо, 23 червня 2022 року Європейська Рада на саміті лідерів Євросоюзу в Брюсселі вирішили надати Україні статус кандидата в члени ЄС.

Український президент Володимир Зеленський відреагував на надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, наголосивши, шо 23 червня - це унікальний та історичний момент для України. Та додав, що Україна чекала на це рішення 120 днів та 30 років.

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