"Це історичний день для Європи": прем’єр Польщі висловився про статус кандидата для України

"Це історичний день для Європи": прем’єр Польщі висловився про статус кандидата для України

Польський прем’єр Матеуш Моравецький назвав отримання Україною статусу кандидата до ЄС великим моментом для єдності Європи та захисту її фундаментальних цінностей.

Голова уряду Польщі наголосив, що боротьба за свободу України триває.

Про це він написав у Мережі 23 червня.

"Україна отримала статус кандидата в ЄС. Це історичний день для Європи. Це великий момент для єдності Європи та захисту її фундаментальних цінностей. Боротьба за свободу України триває!" – йдеться в повідомленні Моравецького.

Ukraina uzyskała status kandydata do UE. To historyczny dzień dla Europy. To wielka chwila dla jedności Europy i obrony jej podstawowych wartości. Walka o wolność trwa! pic.twitter.com/U52nSEAOuD — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) June 23, 2022

Нагадаємо, 23 червня Єврорада ухвалила офіційне рішення надати Україні статус кандидата в члени ЄС.

З цієї нагоди президент Володимир Зеленський записав відео і сказав, що Україна чекала на це рішення 120 днів та 30 років.

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