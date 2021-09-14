Динамо - Бенфіка: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

"Біло-сині" стартують в єврокубках у сезоні-2021/22.

У вівторок, 14 вересня, київське "Динамо" зіграє матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти лісабонської "Бенфіки".

Поєдинок відбудеться на стадіоні НСК "Олімпійський" у столиці України. Початок зустрічі - о 22:00 за київським часом.

ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу "Динамо" - "Бенфіка".

В іншому матчі стартового туру групи E "Барселона" на "Камп Ноу" прийматиме "Баварію". Матч розпочнеться 14 вересня о 22:00.

Поєдинки 2-го туру групового етапу ЛЧ відбудуться 29 вересня: "Баварія" - "Динамо", "Бенфіка" - "Барселона".

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання