Динамо - Бенфика: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

"Бело-синие" стартуют в еврокубках в сезоне-2021/22.

Во вторник, 14 сентября, киевское "Динамо" сыграет матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики".

Поединок состоится на стадионе НСК "Олимпийский" в столице Украины. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Бенфика".

В другом матче стартового тура группы E "Барселона" на "Камп Ноу" примет "Баварию". Матч начнется 14 сентября в 22:00.

Поединки 2-го тура группового этапа ЛЧ состоятся 29 сентября: "Бавария" - "Динамо", "Бенфика" - "Барселона".

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