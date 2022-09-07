Дубль Мбаппе допоміг ПСЖ обіграти "Ювентус" у Лізі чемпіонів

У вівторок, 6 вересня, у рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23 ПСЖ приймав "Ювентус".
ПСЖ переміг "Ювентус" у домашньому матчі першого туру Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Поєдинок завершився з рахунком 2:1.
Вже на 5-й хвилині протистояння Кіліан Мбаппе забив перший м'яч у матчі, а в середині першого тайму француз відзначився дублем.
Гості зуміли скоротити відставання на початку другої половини зустрічі - відзначився Вестон Маккенні, однак зрівняти рахунок їм так і не вдалося. До кінця матчу обидві команди мали чимало небезпечних моментів.
В іншому матчі квартету H "Бенфіка" на своєму полі впевнено перемогла "Маккабі" – 2:0.
У складі колишньої команди українця Романа Яремчука відзначилися Рафа Сілва та Алекс Грімальдо.
У другому турі Ліги чемпіонів ПСЖ зіграє в гостях проти "Маккабі", а "Ювентус" на своєму полі гратиме з "Бенфікою".
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