Дубль Мбаппе помог ПСЖ обыграть "Ювентус" в Лиге чемпионов

ПСЖ победил "Ювентус" в домашнем матче первого тура Лиги чемпионов сезона-2022/23. Поединок завершился со счетом 2:1 .

Уже на 5 минуте противостояния Килиан Мбаппе забил первый мяч в матче, а в середине первого тайма француз отличился дублем.

Гости сумели сократить отставание в начале второй половины встречи – отметился Вестон Маккенни, однако сравнять счет им так и не удалось. До конца матча у обеих команд было немало опасных моментов.

В другом матче квартета H "Бенфика" на своем поле уверенно победила "Маккаби" — 2:0 .

В составе бывшей команды украинца Романа Яремчука отличились Рафа Силва и Алекс Гримальдо.

Во втором туре Лиги чемпионов ПСЖ сыграет в гостях против "Маккаби", а "Ювентус" на своем поле будет играть с "Бенфикой".

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