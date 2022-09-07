Зеленский рассказал об очередном "максимально быстром" заседании Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом глава Украины сообщил в традиционном видеообращении вечером 6 сентября.

По его словам, заседание было продуктивным.

"Максимально быстро и точно решаем все вопросы, связанные с продвижением наших Вооруженных Сил, уничтожением оккупантов. 50 тысяч российских жизней уже пошло на эту совершенно бессмысленную для России войну. И кафиров не волнует даже такой уровень потерь", — отметил он.

Также президент отметил ценности командования ВСУ.

"А нас волнует каждая жизнь наших героев, наших защитников и защитниц. Мы делаем все, чтобы беречь жизнь украинцев. И я благодарен партнерам, которые помогают нам с этим", — добавил Зеленский.

Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что на фронте наблюдаются кардинальные изменения в пользу Украины.

Читайте также: