"Челси" сенсационно уступил "Динамо" Загреб на старте Лиги чемпионов

Во вторник, 6 сентября, с сенсации стартовал групповой этап Лиги чемпионов. Лондонский "Челси" уступил загребское "Динамо".

"Динамо" Загреб принимало лондонский "Челси" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23. Поединок завершился неожиданной победой хозяев поля – 1:0 .

Единственный гол поединка был забит на 13-й минуте – Мислав Оршич отметился точным ударом с близкого расстояния.

В начале второй половины встречи Пьер-Эмерик Обамеянг сравнял счет, однако габонец находился в офсайде и арбитр отменил взятие ворот. К концу поединка лондонский клуб пытался вырвать ничью, но безрезультатно.

В другом матче группы Е "Зальцбург" на своем поле примет "Милан". Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов "Челси" на своем поле сыграет против "Зальцбурга", а загребское "Динамо" будет играть на выезде против "Милана".

Напомним, что в 22:00 начнется выездной матч донецкого "Шахтера" против РБ "Лейпциг". На нашем сайте доступна онлайн-трансляция встречи.

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