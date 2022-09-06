"Челсі" сенсаційно поступився "Динамо" Загреб на старті Ліги чемпіонів

У вівторок, 6 вересня, з сенсації стартував груповий етап Ліги чемпіонів. Лондонський "Челсі" поступився загребському "Динамо".

"Динамо" Загреб приймало лондонський "Челсі" у матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Поєдинок завершився несподіваною перемогою господарів поля - 1:0 .

Єдиний гол поєдинку було забито на 13-й хвилині - Міслав Оршич відзначився влучним ударом з близької відстані.

На початку другої половини зустрічі П'єр-Емерік Обамеянг зрівняв рахунок, однак габонець перебував у офсайді і арбітр скасував взяття воріт. До кінця поєдинку лондонський клуб намагався вирвати нічию, однак безрезультатно.

В іншому матчі групи Е "Зальцбург" на своєму полі прийме "Мілан". Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

У другому турі групового раунду Ліги чемпіонів "Челсі" на своєму полі зіграє проти "Зальцбурга", а загребське "Динамо" гратиме на виїзді проти "Мілана".

Нагадаємо, що о 22:00 розпочнеться виїзний матч донецького "Шахтаря" проти РБ "Лейпциг" На нашому сайті доступна онлайн-трансляція зустрічі.

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