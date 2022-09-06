РБ Лейпциг - Шахтар: де дивитися і прогнози букмекерів на матч Ліги чемпіонів

У вівторок, 6 вересня, донецький "Шахтар" проведе перший поєдинок групового раунду Ліги чемпіонів сезону-2022/23 проти німецького РБ "Лейпциг".

У вівторок, 6 вересня , донецький "Шахтар" проведе матч першого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23 проти німецького РБ "Лейпцига".

Гра відбудеться в Лейпцигу на стадіоні "Ред Булл Арена". Початок поєдинку - о 22:00 за київським часом.

Де дивитися матч РБ Лейпциг - Шахтар

На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO та платформа Volia TV. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри з усіма голами та найкращими моментами матчу.

Прогнози букмекерів на матч РБ Лейпциг - Шахтар

Очевидним фаворитом цього протистояння є господарі. Так, букмекери приймають ставку на перемогу "биків" із коефіцієнтом 1,25. Нічия - 7,30. Перемога "гірників", своєю чергою, оцінюється в шалені 13,0.

В іншому протистояння групи шотландський "Селтік" удома прийматиме чинного володаря трофею - мадридський "Реал". Ця гра також розпочнеться о 22:00;

Поєдинки 2-го туру групового етапу ЛЧ відбудуться 14 вересня: "Шахтар" - "Селтік", "Реал" - РБ "Лейпциг".

Додамо, що "Шахтар" став лідером минулого розіграшу УПЛ, яку перервали за підсумками 18 турів через повномасштабне вторгнення з боку РФ. РБ "Лейпциг", своєю чергою, посів минулого сезону в Бундеслізі четверту сходинку.

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