Екстренер "Шахтаря" очолив титулований французький клуб

Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі очолив французький "Марсель".

Як повідомляється на офіційному сайті "провансальців", контракт з італійським фахівцем розрахований на три роки.

Останнім місцем роботи Де Дзербі був англійський "Брайтон", який він очолював від 2022 року, коли залишив "Шахтар" після початку повномасштабного російського вторгнення до України.

У своєму першому сезоні в АПЛ італієць допоміг "чайкам" посісти 6-те місце та вперше в історії пробитися до єврокубків. Минулу кампанію "Брайтон" завершив на 11-й позиції у чемпіонаті Англії.

"Марсель" у сезоні-2023/24 фінішував восьмим у турнірній таблиці чемпіонату Франції і не кваліфікувався до єврокубків.

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