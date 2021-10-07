Ф'юрі - Вайлдер: де дивитися чемпіонську супербитву та прогнози букмекерів

Ф'юрі - Вайлдер: де дивитися чемпіонську супербитву та прогнози букмекерів

На кону стоятиме пояс WBC в надважкій вазі.

У ніч проти неділі, 10 жовтня, відбудеться довгоочікуваний поєдинок між британським чемпіоном світу в надважкій вазі за версією WBC Тайсоном Ф’юрі та американцем Деонтеєм Вайлдером.

Місцем грандіозної битви стане T-Mobile Arena в Лас-Вегасі. На кону стоятиме пояс WBC в надважкій вазі, яким володіє Ф'юрі.

Інші три найпрестижніші титули хевівейту - WBA, WBO та IBF - зосередив у своїх руках українець Олександр Усик, відібравши їх у британця Ентоні Джошуа.

Де дивитися бій Ф'юрі - Вайлдер

В Україні поєдинок між Ф'юрі та Вайлдером у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Орієнтовний час трансляції - 04:00 за київським часом. Очікується, що головний бій розпочнеться не раніше 5 ранку.

Прогнози букмекерів на бій Ф'юрі - Вайлдер

Абсолютним фаворитом поєдинку букмекери називають британського чемпіона. На перемогу Ф'юрі вони дають коефіцієнт 1.34. На успіх американського боксера - 3.35. Нічия, як найменш вірогідний результат у боксі, оцінена коефіцієнтом 26.00.

На перемогу Ф'юрі нокаутом можна поставити з коефіцієнтом 1.90, за очками - 3.00. На перемогу Вайлдера нокаутом приймаються ставки з коефіцієнтом 4.00, суддівським рішенням - 19.00.

Спочатку бій Ф'юрі та Вайллдера був запланований на 24 липня, але спалах коронавірусу у таборі "Циганського Короля" змусив організаторів посунути дату грандіозної битви ;

; Це буде вже третій бій між Ф'юрі та Вайлдером. Перший бій між Тайсоном і Деонтеєм відбувся 1 грудня 2018 року і завершився внічию, а в другому в лютому 2020 року Ф'юрі нокаутував американця ;

; В активі 33-річного Ф'юрі 31 поєдинок на професійному ринзі: 30 перемог (21 нокаутом) і одна нічия;

На рахунку 35-річного Вайлдера 42 перемоги (41 - нокаутом), одна нічия та одна поразка. У своєму останньому бою в лютому 2020 року американець програв Ф'юрі нокаутом і втратив пояс WBC.

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