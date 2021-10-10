Астрологічний прогноз на 10 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: день кардинальних життєвих змін, коли зроблені в минулому кроки стануть сходинками до нової мети. Успіх чекає на тих, хто, стаючи до реалізації нового проєкту, не кидається в роботу, як у вир головою, а ретельно зважує всі за і проти. Ділові переговори свідомо приречені на провал — сторони не захочуть дослухатися до думки одне одного. Фінансові операції також варто перенести до більш вдалих часів.

Символ дня: кабан, що риє землю.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Число дня: 5

Колір дня: колір морської хвилі.

Камені дня: бурштин, бірюза, рожевий халцедон, мармур.

За яку частину тіла відповідає: стравохід.

Хвороби дня: захворювання цього дня здатні спричинити ускладнення, тому не варто відкладати їх лікування навіть на один день.

Слова дня: трансформація.

Геометрична фігура дня: квадрат.

Взаємини дня: можна зізнаватися в коханні і робити пропозицію руки і серця.

Містика дня: можна проводити обряди на залучення кохання і талану в бізнесі.

Табу дня: не можна нікому шкодити, навіть якщо здається, що людина гідна такого ставлення.

Які люди народжуються цього дня: на світ з'являються люди, про яких в античні часи говорили: "В здоровому тілі здоровий дух". Їхній недолік — швидка збудливість, через яку вони спочатку говорять і роблять, і тільки потім думають — це не кращим чином впливає на їхні стосунки з оточенням.

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