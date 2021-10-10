Астрологический прогноз на 10 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: день кардинальных жизненных перемен, когда сделанные в прошлом шаги станут ступеньками к новой цели. Успех ждет тех, кто, приступая к реализации нового проекта, не кидаются в работу как в омут головой, а тщательно взвешивают все за и против. Деловые переговоры заведомо обречены на провал – стороны не захотят прислушаться к мнению друг друга. Финансовые операции также стоит перенести до более благополучных времен.

Символ дня: кабан, роющий землю.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 5

Цвет дня: цвет морской волны.

Камни дня: янтарь, бирюза, розовый халцедон, мрамор.

За какую часть тела отвечает: пищевод.

Болезни дня: заболевания этого дня чреваты осложнениями, поэтому не стоит откладывать их лечение даже на один день.

Слова дня: трансформация.

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Отношения дня: можно признаваться в любви и делать предложение руки и сердца.

Мистика дня: можно проводить обряды на привлечение любви и удачи в бизнесе.

Табу дня: нельзя никому вредить, даже если кажется, что человек достоин такого отношения.

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются люди, о которых в античные времена говорили: "в здоровом теле здоровый дух". Их недостаток – быстрая возбудимость, из-за которой они сначала говорят и делают, и только потом думают – это не лучшим образом влияет на их отношения с окружающими.

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