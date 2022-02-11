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Олімпіада-2022: хто виграв медалі 11 лютого

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Олімпіада-2022: хто виграв медалі 11 лютого

Associated Press

У сьомий день змагань було розіграно сім комплектів нагород.

У п'ятницю, 11 лютого, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

Всього було розіграно сім комплектів медалей у семи видах спорту. ТСН Проспорт розповідає, хто став володарями нагород у сьомий день Олімпіади-2022.

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Збірна України продовжує залишатися без медалей на зимових Іграх у столиці Китаю. Цього дня на старт вийшли 12 представників України. "Синьо-жовті" виступали у гірськолижному спорті, біатлоні, лижних перегонах, стрибках з трампліна, скелетоні, бобслеї, а також шорт-треку, в якому Україна дебютувала на зимових Олімпіадах.

Біатлон. Спринт. Жінки

  • 1. Марте Олсбю-Ройселанд (Норвегія)
  • 2. Ельвіра Еберг (Швеція)
  • 3. Доротея Вірер (Італія)

Гірськолижний спорт. Супергігант. Жінки

  • 1. Лара Гут-Бехрамі (Швейцарія)
  • 2. Мір'ям Пухнер (Австрія)
  • 3. Мішель Гізін (Швейцарія)

Ковзанярський спорт. 10 000 м. Чоловіки

  • 1. Нільс ван дер Пул (Швеція)
  • 2. Патрік Руст (Нідерланди)
  • 3. Давіде Джотто (Італія)

Лижні перегони. 15 км. Чоловіки

  • 1. Іво Нісканен (Фінляндія)
  • 2. Алєксандр Большунов (ОКР)
  • 3. Йоханнес Клебо (Норвегія)

Сноуборд. Гафпайп. Чоловіки

  • 1. Аюму Хірано (Японія)
  • 2. Скотті Джеймс (Австралія)
  • 3. Ян Шеррер (Швейцарія)

Скелетон. Чоловіки

  • 1. Крістофер Гротхер (Німеччина)
  • 2. Аксель Юнгк (Німеччина)
  • 3. Янь Венган (Китай)

Шорт-трек. 1000 м. Жінки

  • 1. Сюзанне Шультінг (Нідерланди)
  • 2. Мінджон Чой (Корея)
  • 3. Анне Десмет (Бельгія)

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Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.

Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей.

До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.

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