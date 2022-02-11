Олімпіада-2022: хто виграв медалі 11 лютого

У сьомий день змагань було розіграно сім комплектів нагород.

У п'ятницю, 11 лютого, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

Всього було розіграно сім комплектів медалей у семи видах спорту. ТСН Проспорт розповідає, хто став володарями нагород у сьомий день Олімпіади-2022.

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Збірна України продовжує залишатися без медалей на зимових Іграх у столиці Китаю. Цього дня на старт вийшли 12 представників України. "Синьо-жовті" виступали у гірськолижному спорті, біатлоні, лижних перегонах, стрибках з трампліна, скелетоні, бобслеї, а також шорт-треку, в якому Україна дебютувала на зимових Олімпіадах.

Біатлон. Спринт. Жінки

1. Марте Олсбю-Ройселанд (Норвегія)

2. Ельвіра Еберг (Швеція)

3. Доротея Вірер (Італія)

Гірськолижний спорт. Супергігант. Жінки

1. Лара Гут-Бехрамі (Швейцарія)

2. Мір'ям Пухнер (Австрія)

3. Мішель Гізін (Швейцарія)

Ковзанярський спорт. 10 000 м. Чоловіки

1. Нільс ван дер Пул (Швеція)

2. Патрік Руст (Нідерланди)

3. Давіде Джотто (Італія)

Лижні перегони. 15 км. Чоловіки

1. Іво Нісканен (Фінляндія)

2. Алєксандр Большунов (ОКР)

3. Йоханнес Клебо (Норвегія)

Сноуборд. Гафпайп. Чоловіки

1. Аюму Хірано (Японія)

2. Скотті Джеймс (Австралія)

3. Ян Шеррер (Швейцарія)

Скелетон. Чоловіки

1. Крістофер Гротхер (Німеччина)

2. Аксель Юнгк (Німеччина)

3. Янь Венган (Китай)

Шорт-трек. 1000 м. Жінки

1. Сюзанне Шультінг (Нідерланди)

2. Мінджон Чой (Корея)

3. Анне Десмет (Бельгія)

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Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.

Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей.

До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.