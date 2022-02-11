Олімпіада-2022: хто виграв медалі 11 лютого

У сьомий день змагань було розіграно сім комплектів нагород.
У п'ятницю, 11 лютого, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.
Всього було розіграно сім комплектів медалей у семи видах спорту. ТСН Проспорт розповідає, хто став володарями нагород у сьомий день Олімпіади-2022.
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Збірна України продовжує залишатися без медалей на зимових Іграх у столиці Китаю. Цього дня на старт вийшли 12 представників України. "Синьо-жовті" виступали у гірськолижному спорті, біатлоні, лижних перегонах, стрибках з трампліна, скелетоні, бобслеї, а також шорт-треку, в якому Україна дебютувала на зимових Олімпіадах.
Біатлон. Спринт. Жінки
- 1. Марте Олсбю-Ройселанд (Норвегія)
- 2. Ельвіра Еберг (Швеція)
- 3. Доротея Вірер (Італія)
Гірськолижний спорт. Супергігант. Жінки
- 1. Лара Гут-Бехрамі (Швейцарія)
- 2. Мір'ям Пухнер (Австрія)
- 3. Мішель Гізін (Швейцарія)
Ковзанярський спорт. 10 000 м. Чоловіки
- 1. Нільс ван дер Пул (Швеція)
- 2. Патрік Руст (Нідерланди)
- 3. Давіде Джотто (Італія)
Лижні перегони. 15 км. Чоловіки
- 1. Іво Нісканен (Фінляндія)
- 2. Алєксандр Большунов (ОКР)
- 3. Йоханнес Клебо (Норвегія)
Сноуборд. Гафпайп. Чоловіки
- 1. Аюму Хірано (Японія)
- 2. Скотті Джеймс (Австралія)
- 3. Ян Шеррер (Швейцарія)
Скелетон. Чоловіки
- 1. Крістофер Гротхер (Німеччина)
- 2. Аксель Юнгк (Німеччина)
- 3. Янь Венган (Китай)
Шорт-трек. 1000 м. Жінки
- 1. Сюзанне Шультінг (Нідерланди)
- 2. Мінджон Чой (Корея)
- 3. Анне Десмет (Бельгія)
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