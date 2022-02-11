Олимпиада-2022: кто выиграл медали 11 февраля

В седьмой день соревнований было разыграно семь комплектов наград.

В пятницу, 11 февраля, стали известны имена очередных чемпионов и призеров Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Всего было разыграно семь комплектов медалей в семи видах спорта. ТСН Проспорт рассказывает, кто стал обладателями наград в седьмой день Олимпиады-2022.

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Сборная Украины продолжает оставаться без медалей на зимних играх в столице Китая. В этот день на старт вышли 12 представителей Украины. "Сине-желтые" выступали в горнолыжном спорте, биатлоне, лыжной гонке, прыжках с трамплина, скелетоне, бобслее, а также шорт-треке, в котором Украина дебютировала на зимних Олимпиадах.

Биатлон. Спринт. Женщины

1. Марте Олсбю-Ройселанд (Норвегия)

2. Эльвира Эберг (Швеция)

3. Доротея Вирер (Италия)

Горнолыжный спорт. Супергигант. Женщины

1. Лара Гут-Бехрами (Швейцария)

2. Мирьям Пухнер (Австрия)

3. Мишель Гизин (Швейцария)

Конькобежный спорт. 10 000 м. Мужчины

1. Нильс ван дер Пул (Швеция)

2. Патрик Руст (Нидерланды)

3. Давиде Джотто (Италия)

Лыжная гонка. 15 км. Мужчины

1. Иво Нисканен (Финляндия)

2. Александр Большунов (ОКР)

3. Йоханнес Клебо (Норвегия)

Сноуборд. Гоффпайп. Мужчины

1. Аюму Хирано (Япония)

2. Скотти Джеймс (Австралия)

3. Ян Шеррер (Швейцария)

Скелетон. Мужчины

1. Кристофер Гротхер (Германия)

2. Аксель Юнгк (Германия)

3. Янь Венган (Китай)

Шорт-трек. 1000 м. Женщины

1. Сюзанне Шультинг (Нидерланды)

2. Минджон Чой (Корея)

3. Анне Десмет (Бельгия)

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Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей.

В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.