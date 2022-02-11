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Олимпиада-2022: кто выиграл медали 11 февраля

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Олимпиада-2022: кто выиграл медали 11 февраля

Associated Press

В седьмой день соревнований было разыграно семь комплектов наград.

В пятницу, 11 февраля, стали известны имена очередных чемпионов и призеров Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Всего было разыграно семь комплектов медалей в семи видах спорта. ТСН Проспорт рассказывает, кто стал обладателями наград в седьмой день Олимпиады-2022.

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Сборная Украины продолжает оставаться без медалей на зимних играх в столице Китая. В этот день на старт вышли 12 представителей Украины. "Сине-желтые" выступали в горнолыжном спорте, биатлоне, лыжной гонке, прыжках с трамплина, скелетоне, бобслее, а также шорт-треке, в котором Украина дебютировала на зимних Олимпиадах.

Биатлон. Спринт. Женщины

  • 1. Марте Олсбю-Ройселанд (Норвегия)
  • 2. Эльвира Эберг (Швеция)
  • 3. Доротея Вирер (Италия)

Горнолыжный спорт. Супергигант. Женщины

  • 1. Лара Гут-Бехрами (Швейцария)
  • 2. Мирьям Пухнер (Австрия)
  • 3. Мишель Гизин (Швейцария)

Конькобежный спорт. 10 000 м. Мужчины

  • 1. Нильс ван дер Пул (Швеция)
  • 2. Патрик Руст (Нидерланды)
  • 3. Давиде Джотто (Италия)

Лыжная гонка. 15 км. Мужчины

  • 1. Иво Нисканен (Финляндия)
  • 2. Александр Большунов (ОКР)
  • 3. Йоханнес Клебо (Норвегия)

Сноуборд. Гоффпайп. Мужчины

  • 1. Аюму Хирано (Япония)
  • 2. Скотти Джеймс (Австралия)
  • 3. Ян Шеррер (Швейцария)

Скелетон. Мужчины

  • 1. Кристофер Гротхер (Германия)
  • 2. Аксель Юнгк (Германия)
  • 3. Янь Венган (Китай)

Шорт-трек. 1000 м. Женщины

  • 1. Сюзанне Шультинг (Нидерланды)
  • 2. Минджон Чой (Корея)
  • 3. Анне Десмет (Бельгия)

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Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей.

В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

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