Олімпійські ігри-2022: онлайн-трансляція церемонії відкриття

Початок - о 13:55 за київським часом.

У п'ятницю, 4 лютого, в Пекіні стартують XXIV зимові Олімпійські ігри.

У них візьмуть участь понад 4 тисячі атлетів із 95 країн. Вони розіграють 109 комплектів медалей. Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводитимуться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту.

Урочиста церемонія відкриття Олімпіади розпочнеться 4 лютого, о 13:55 за київським часом.

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ТСН Проспорт з яскравими фотографіями та відео проведе текстову онлайн-трансляцію церемонії відкриття Олімпіади-2022.