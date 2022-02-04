Мінські угоди необхідно переглянути - президент Фінляндії

За словами фінського президента, однією з найважчих тем для врегулювання в угоді буде вимога Росії надати автономію тимчасово окупованим територіям України.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що Мінські угоди слід переглянути, аби знайти рішення для виходу з "кризи", яка триває між Україною та Росією.

Про це пише Reuters.

Також читайте Ердоган заявив, що Зеленський погодився зустрітися з Путіним у Туреччині

Нііністьо повідомив, що під час нещодавньої розмови з президентом країни-агресорки Володимиром Путіним, той сам згадав про Мінські угоди.

"Можливим рішенням і найбільш можливим рішенням (у поточній ситуації) може бути виконання Мінських угод або досягнення значного прогресу в їх реалізації", - сказав Нііністьо.

Щодо списку вимог Росії в контексті Мінських домовленостей Нііністьо зазначив, що продовження контролю над озброєннями та уникнення можливих військових ризиків є одними з ключових моментів, які можуть призвести до виходу з нинішнього "глухого кута" в переговорах щодо врегулювання конфлікту.

Зокрема, за словами фінського президента, однією з найважчих тем для врегулювання в угоді буде вимога Росії надати автономію тимчасово окупованим територіям України .

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що Росія надіслала запити щодо "гарантій безпеки" всім країнам-членам ОБСЄ.

Після того країни Європейського Союзу почали роботу над спільною відповіддю на лист від Росії з вимогою юридично надати їй так звані "гарантії безпеки".

Читайте також: