Олімпійські ігри-2022: де та коли дивитися урочисту церемонію відкриття

Олімпійські ігри-2022: де та коли дивитися урочисту церемонію відкриття

XXIV зимова Олімпіада відбудеться від 4-го до 20 лютого в Пекіні.

У п'ятницю, 4 лютого, в китайській столиці Пекіні розпочнуться зимові Олімпійські ігри-2022. Традиційно перед стартом змагань запланована урочиста церемонія відкриття Олімпіади.

Захід відбудеться на Національному стадіоні Пекіна, також відомому як "Пташине гніздо". Саме він був головною ареною літніх Олімпійських ігор-2008.

Режисером церемонії відкриття є 71-річний Чжан Їмоу, володар "Золотого лева" Венеційського кінофестивалю та "Золотого ведмедя" Берлінале.

Церемонія відкриття Олімпіади в Пекіні розпочнеться о 13:55 за київським часом. На території України захід у прямому ефірі транслюватиме телеканал UA: Перший та сайт Суспільне Спорт.

Текстова онлайн-трансляція церемонії відкриття Ігор-2022 з яскравими фотографіями та відео буде доступна на нашому сайті.

Олімпійські ігри-2022 відбудуться від 4-го до 20 лютого. Все найважливіше, що варто знати про майбутні змагання в столиці Піднебесної, читайте в нашому матеріалі .

. Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводитимуться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Нові дисципліни з’являться у бобслеї, шорт-треку, лижному фристайлі, стрибках з трампліну та сноуборді;

Усього розіграють 109 комплектів медалей.

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