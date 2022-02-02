Варто утриматись від вживання м'яса: WADA попередило олімпійців у Пекіні

У китайському м'ясі міститься кленбутерол.
Всесвітнє антидопінгове агентство попередило спортсменів про ризики через вживання м'яса на Олімпіаді у Пекіні.
Про це повідомив генеральний директор WADA Олів'є Нігглі на пресконференції у вівторок, передає Матч ТВ.
Зазначається, що у м'ясі може бути низький рівень кленбутеролу, що входить до списку заборонених препаратів.
У Китаї кленбутерол використовують для вирощування худоби.
- Олімпійські ігри-2022 відбудуться від 4-го до 20 лютого. Все найважливіше, що варто знати про майбутні змагання в столиці Піднебесної, читайте в нашому матеріалі.
- Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводитимуться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Нові дисципліни з’являться у бобслеї, шорт-треку, лижному фристайлі, стрибках з трампліну та сноуборді;
- Усього розіграють 109 комплектів медалей.
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