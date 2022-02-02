У Дніпрі через аварію "КамАЗу" набережну всипали бетонні глиби

У Дніпрі через аварію "КамАЗу" набережну всипали бетонні глиби

Наслідки необережності водія скоро прибрали комунальники.

У Дніпрі «КамАЗ», що перевозив шматки бетону, потрапив в аварію і засипав камінням набережну.

Про це повідомляють журналісти ТСН.

У вантажівки на ходу відкрився борт і кам’яний дощ посипався на дорогу. Водії встигли зреагувати, тож ніхто під бетонні глиби не потрапив. Однак рух значно уповільнився. Водіям дуже акуратно довелося переїжджати цю ділянку дороги.

Наслідки необережності водія «КамАЗу» скоро прибрали комунальники.

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