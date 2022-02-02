У Тернопільській області чоловік облив себе бензином і підпалив

Житель Тернопільщини мав намір вкоротити собі віку.
У ніч проти середи, 2 лютого, у Бережанах Тернопільської області 56-річний чоловік намагався скоїти самогубство. Місцевий мешканець облив себе бензином і підпалив.
На щастя, спроба суїциду була невдалою, на місце події приблизно о 03:30 год. прибула швидка. Про це розповіли у пресслужбі екстреної медичної допомоги Тернопільщини.
"За словами дружини потерпілого, чоловік облив себе бензином і підпалив. 56-річного пацієнта, із опіками тіла, після оперативно наданої медичної допомоги, шпиталізовано до Бережанської райлікарні", - йдеться у повідомленні.
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