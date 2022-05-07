"Порту" переміг "Бенфіку" Яремчука та став чемпіоном Португалії

"Порту" переміг "Бенфіку" Яремчука та став чемпіоном Португалії

В суботу, 7 травня, в рамках передостаннього туру чемпіонату Португалії "Порту" зустрічався на виїзді з "Бенфікою".

Поєдинок завершився мінімальною перемогою гостей - 1:0 .

Єдиний гол матчу забив у додатковий час Зайду Санусі.

Форвард "Бенфіки" Роман Яремчук вийшов на заміну та відіграв близько 20 хвилин.

Завдяки цій перемозі "Порту" оформив дострокове чемпіонство, яке стало 30-м у історії.

Команда набрала 88 очок і випереджає "Спортінг", у якого попереду два матчі, на 9 пунктів. "Бенфіка" у будь-якому випадку фінішує на 3-й позиції.

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