Тоттенгем – Челсі: де дивитися і ставки букмекерів на матч АПЛ

У понеділок, 6 листопада, "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика на виїзді з "Тоттенгемом" у заключному матчі 11-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).

Лондонське дербі відбудеться на стадіоні "Тоттенгем Готспур". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Перед початком 11-го туру "Тоттенгем" (26 очок) очолював АПЛ. Після нищівної перемоги "Манчестер Сіті" над "Борнмутом" (6:1) українця Іллі Забарного "шпори" опустилися на друге місце, але в разі перемоги над "Челсі" повернуться на вершину турнірної таблиці. Команда Ангелоса Постекоглу виграла чотири поспіль останні матчі в чемпіонаті Англії.

"Челсі" (12 балів) наразі перебуває лише на 13-й сходинці в АПЛ. У двох попередніх матчах англійського чемпіонату "сині" втрачали очки з командами українців – нічия з "Арсеналом" Олександра Зінченка (2:2) і поразка від "Брентфорда" Єгора Ярмолюка (0:2).

Цікавим прийдешній поєдинок також буде у контексті того, що нинішній головний тренер "Челсі" Маурісіо Поччетіно протистоятиме своєму колишньому клубу, з яким грав у фіналі Ліги чемпіонів сезону-2018/19.

Де дивитися матч Тоттенгем – Челсі

На території України поєдинок 11-го туру АПЛ між "Тоттенгемом" і "Челсі" у прямому ефірі покаже телеканал Setanta Sports Ukraine, який доступний зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

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Також матч "Тоттенгем" – "Челсі" можна буде подивитися на OTT-платформі Setanta Sports.

Прогнози букмекерів на матч Тоттенгем – Челсі

Незначним фаворитом зустрічі у букмекерів є "Тоттенгем". Перемога "шпор" оцінюється коефіцієнтом 2,35. Нічия – 3,65. Виграш Мудрика і Ко – 3,05.

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