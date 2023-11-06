Тоттенхэм – Челси: где смотреть и ставки букмекеров на матч АПЛ

В понедельник, 6 ноября, "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика на выезде с "Тоттенхэмом" в заключительном матче 11-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

Лондонское дерби состоится на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Перед началом 11-го тура "Тоттенхэм" (26 очков) возглавлял АПЛ. После сокрушительной победы "Манчестер Сити" над "Борнмутом" (6:1) украинца Ильи Забарного "шпоры" опустились на второе место, но в случае победы над "Челси" вернутся на вершину турнирной таблицы. Команда Ангелоса Постекоглу выиграла четыре подряд последние матча в чемпионате Англии.

"Челси" (12 баллов) находится только на 13-й строчке в АПЛ. В двух предыдущих матчах английского чемпионата "синие" теряли очки с командами украинцев – ничья с "Арсеналом" Александра Зинченко (2:2) и поражение от "Брентфорда" Егора Ярмолюка (0:2).

Интересным грядущий поединок также будет в контексте того, что нынешний главный тренер "Челси" Маурисио Поччетино будет противостоять своему бывшему клубу, с которым играл в финале Лиги чемпионов сезона-2018/19.

Где смотреть матч Тоттенхэм – Челси

На территории Украины поединок 11-го тура АПЛ между "Тоттенхэмом" и "Челси" в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports Ukraine, доступный в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

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Также матч "Тоттенхэм" – "Челси" можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.

Прогнозы букмекеров на матч Тоттенхэм – Челси

Незначительным фаворитом встречи у букмекеров является "Тоттенхэм". Победа "шпор" оценивается коэффициентом 2,35. Ничья – 3,65. Выигрыш Мудрика и Ко – 3,05.

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