У Німеччині вперше в історії дочасно припинили футбольний матч через расизм

У Німеччині вперше в історії дочасно припинили футбольний матч через расизм

Поєдинок було скасовано після того, як команди провели на полі пів години.

Матч третього німецького дивізіону між "Дуйсбургом" та "Оснабрюком" було завершено дочасно через расистський скандал.

На 36-й хвилині головний арбітр Ніколас Вінтер зупинив зустріч після того, як його помічники зафіксували образливі расистські вигуки з боку фанатів на адресу когось із гравців.

Швидше за все, жертвою расизму став нападник "Оснабрюка" Аарон Опоку. Повідомляється, що пізніше подібні образи лунали й на адресу захисника "Дуйсбурга" Лероя Квадво. У своєму рапорті рефері зазначив, що під час гри чув, як частина уболівальників імітує звуки мавп.

Зупинивши поєдинок, арбітр забрав команди до підтрибунного приміщення. Через пів години стало відомо, що матч відновлено не буде.

CANCELLED



Duisburg vs Osnabruck in Germany's third division has been abandoned because of racism from the stands.



The referee ordered players off the pitch because of the abuse, believed to be aimed at Aaron Opoku.



The club have confirmed the culprit has been identified. pic.twitter.com/P1hZiCkyck — GOAL (@goal) December 19, 2021

Фанати обох команд засудили дії фанатів та гучно скандували з трибун "Нацисти - геть". Також багато уболівальників підтримали постраждалив від расизму футболістів в соцмережах клубів.

Долю матчу тепер визначить Спортивний суд Німецького футбольного союзу. Рішення повинні ухвалити найближчим часом.

Подібний випадок став першим в історії німецького футболу. Ніколи раніше матч професійних команд ще не скасовували через прояви расизму.

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